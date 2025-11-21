Пятница и выходные в Свердловской области будут умеренно теплыми

В пятницу на погоду в Свердловской области повлияет антициклон, движущийся со Среднего Поволжья на восток через Южный Урал, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Днем ожидается умеренное тепло в районе -4°..+1° и переменная облачность. Ветер будет слабым, но к вечеру, по мере смещения антициклона, его направление изменится на южное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге днем 21 ноября температура составит -1°..-3°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, вечером с переходом на южный, юго-восточный, 2-7 м/с. Ночью субботы будет -6°, днем +5°, в воскресенье — ночью +1°, днем +3°. На следующей неделе ожидаются в основном отрицательные температуры.

Напомним, в прошедшее воскресенье в Екатеринбурге 16 ноября стало самым теплым как минимум за последние 145 лет — среднесуточная температура составила +4°, что на 9° выше нормы.

Ирина Пичурина