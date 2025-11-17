В Екатеринбурге 16 ноября стало самым теплым за последние 145 лет

Прошедшее воскресенье в Екатеринбурге стало самым теплым 16 ноября как минимум за последние 145 лет — среднесуточная температура составила +4°, что на 9° выше нормы, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

На новой неделе в Свердловской области из-за циклонов продолжат чередоваться оттепели и похолодания. Осадки будут небольшими, от 3 до 8 мм, на западной границе области могут достигать 10-15 мм. Температура будет выше нормы, которая для Екатеринбурга составляет -5°..-7°.

Самым холодным днем будет понедельник из-за холодной воздушной массы в тылу циклона Quirin, но похолодание будет для середины ноября не особо значительным. Днем температура будет в районе -4°..+1° при слабой облачности. В ночь на вторник начнется потепление благодаря теплому фронту нового циклона. В среду температура может подняться до +5° и выше. К 19-20 ноября вновь поступит холодный воздух. Точные прогнозы зависят от траектории следующего циклона: если он пройдет севернее Свердловской области, то на выходных возможна новая оттепель. Если нет, то потепления в конце недели не будет и возможны значительные осадки.

В Екатеринбурге 17 ноября дневная температура достигнет -1°..-3°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Во вторник, 18 ноября, ночью -5°, днем +4°, в среду — ночью +2°, днем +6°, в четверг ночью до -2°, днем до 0°. Ночью пятницы температура опустится до -5°, днем ожидается -1°. В субботу ночью -3°, днем +1°, в воскресенье — ночью -2°, днем 0°.

Напомним, на прошедших выходных МЧС по Свердловской области предупреждало уральцев о сильном снеге и гололедице на дорогах.

Ирина Пичурина