Суд в США временно запретил размещать в Вашингтоне войска Нацгвардии

Федеральный судья округа Колумбия временно запретил администрации Дональда Трампа сохранять на улицах Вашингтона более 2 тыс. бойцов Национальной гвардии, передает The New York Times.

Развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне началось в августе. Решение администрации президента приостановлено до 11 декабря. До этого момента Белый дом сможет подать апелляционную жалобу.

Суд согласился с доводами окружных властей о том, что развертывание солдат «подвергает непоправимому ущербу» их полномочия. Как указано в судебном заключении, решение президента США представляется незаконным по нескольким причинам, включая ограничения полномочий президента по установлению полного контроля над местной Национальной гвардией округа Колумбия, а также опасения по поводу прав города на самоуправление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это все больше напоминает авторитарный захват власти».

Эрнест Филипповский