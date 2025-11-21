Пентагон перенаправил $30 млн из помощи Украине на производство минералов в США

Министерство обороны США решило перераспределить почти $30 млн, которые в 2022 году были зарезервированы для поддержки Украины, на развитие внутренних поставок стратегически важных минералов — галлия и скандия.

Грант в размере $29,9 млн получит ElementUS Minerals в рамках Закона о оборонном производстве (DPA). Компания будет использовать эти средства для строительства демонстрационного объекта в Грэмерси, штат Луизиана, где планируется извлекать и очищать галлий и скандий из существующих промышленных отходов. Помимо этого, ElementUS Minerals проведет ряд работ на своем предприятии в Техасе.

Галлий и скандий необходимы США для разработки систем противоракетной обороны, сенсоров, истребителей и гиперзвукового оружия, пояснили в Пентагоне. Новая инициатива направлена на повышение технологической независимости и укрепление национальной безопасности США через развитие собственных ресурсов стратегических материалов.

В мае 2022 года президент США Джо Байден утвердил законопроект, предусматривающий выделение $40,1 млрд на поддержку Украины. Из этой суммы $23,75 млрд было направлено на военные нужды, включая поставки вооружения, контракты на пополнение запасов армии США, а также поддержку союзников для усиления восточного фланга НАТО. Дополнительно $9 млрд из данного пакета было выделено на поддержку экономики Украины, а $6,58 млрд предназначалось для оказания гуманитарной помощи.