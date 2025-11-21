Япония продолжит закупать российский газ

Токио не планирует отказываться от российского газа, сообщило посольство Японии в Москве. Там уточнили, что поставки топлива из России важны для энергетической безопасности страны.

«Обеспечение природного газа из-за рубежа, в том числе в рамках проекта "Сахалин-2", важно с точки зрения энергетической безопасности Японии, поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем»,— сообщили в диппредставительстве «Известиям».

В конце октября Reuters со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп и премьер Японии Санаэ Такаити обсуждали вопрос о поставках российского газа. По информации агентства, на встрече госпожа Такаити сказала, что Токио не сможет отказаться от импорта газа из России, несмотря на призывы Вашингтона.