Принят закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах

Госдума 20 ноября приняла в третьем чтении законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты. Среди них — поправка к ст. 17 закона «О полиции», которая разрешает платный доступ организаций, включая банки, к базам данных МВД о физических лицах. Сведения будут передаваться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием единой СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации»,— говорится в тексте законопроекта. Ранее доступ к информационным системам МВД имели только государственные органы, должностные лица в пределах своих полномочий, зарубежные правоохранители и международные полицейские организации с соответствующими соглашениями.

Законопроект предусматривает, что предоставление этих данных для коммерческого использования будет осуществляться только за плату. 30 октября премьер-министр Михаил Мишустин утвердил тарифы для коммерческих компаний за обращения к государству через СМЭВ.

