Дате назвали цену

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о взимании платы с коммерческих компаний (операторы связи, банки и др.) за обращения к госорганам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия — документ определяет тарифную сетку для таких случаев. Так, платный доступ предусмотрен для получения сведений из цифровых профилей граждан и компаний и для обращений к государственным информационным системам государственных и муниципальных платежей и ЖКХ. В большинстве случаев плата составит 4,93 руб., для первичных запросов к цифровым профилям — 10 руб.

Председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Белый дом утвердил тарифы для коммерческих компаний за обращения к государству через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ, используется госорганами для обмена данными, а бизнесом — для получения данных о контрагентах) — постановление правительства №1687 от 30 октября 2025 года подписал Михаил Мишустин. Напомним, что его проект, подготовленный Минцифры и предполагавший плату за любое использование бизнесом СМЭВ в размере 4,93 руб. за каждое обращение (даже когда работы с ней требует законодательство), критиковали рынок и Минэкономики: так, ведомство считало, что тариф завышен и требует обоснования, а случаи взимания денег нуждаются в конкретизации (см. “Ъ” от 1 сентября).

В итоговой версии документа регулятор определил случаи платного доступа к СМЭВ. Так, с 1 ноября возмездный доступ, как пояснили “Ъ” в Минцифры, предусмотрен за получение коммерческими организациями сведений из «цифровых профилей» граждан и компаний (совокупность данных о физлице, юрлице и ИП, собранных в Единой системе идентификации и аутентификации) и за часть обращений к государственным информационным системам (ГИС) государственных и муниципальных платежей и ЖКХ. Это, в частности, некоторые категории участников национальной платежной системы (при работе с ГИС через инфраструктуру электронного правительства), а также, к примеру, банки, финансовые организации, страховые компании, операторы связи и коммерческие компании, получающие сведения в рамках проекта по «цифровому профилю».

«Тарифы будут зависеть от вида запрашиваемой информации и целей ее получения. Плата будет начисляться за каждый обмен данными — в большинстве случаев она будет составлять 4,93 руб. Исключение будет лишь для первичных запросов сведений из "Цифрового профиля" — там тариф составляет 10 руб. за взаимодействие. При этом за одно взаимодействие может быть запрошено столько данных, сколько указал в согласии на передачу данных их владелец»,— пояснили в Минцифры.

Тарифицироваться будет сам сеанс взаимодействия (запрос-ответ), по итогам которого в систему поступили данные или ответ об их отсутствии, выставлять счета специальная подсистема СМЭВ будет ежеквартально. В перечне запросов, которые компании могут направлять через СМЭВ,— о действительности паспортов, данные о недвижимости и транспортных средствах. Взимание платы разработчик объяснял необходимостью в дополнительных средствах на развитие и работу информсистем, используемых для оказания госуслуг. Огромный поток запросов от бизнеса создает серьезную нагрузку на СМЭВ, отмечают в Минцифры.

«Мы понимаем необходимость инвестиций в инфраструктуру электронного правительства и надеемся, что принятая мера будет способствовать повышению качества и скорости предоставления данных бизнесу»,— заявили “Ъ” в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.). Порядок начисления платы и порядок урегулирования спорных ситуаций на первом этапе потребует дополнительных разъяснений, отмечают в АБД. Важно, чтобы при исчислении размера платы учитывались законные интересы плательщиков, подчеркивают в ассоциации. В АБД рассчитывают на возможность в ближайшее время на площадке Минцифры комплексно проработать указанный вопрос. «В целом предлагаемый регулятором подход сбалансирован, учитывает бесплатный доступ к инфраструктуре электронного правительства в случаях, когда это необходимо в рамках исполнения операторами требований законодательства»,— отметили в МТС. В компании надеются на «сохранение заявленного целеполагания взимания платы».

Впрочем, часть участников рынка нынешняя редакция постановления устраивает не вполне. Она повлечет необоснованные значительные затраты участников финансового рынка, полагают в Т-Банке, констатируя, что «банки готовы платить, но разумную цену и только за коммерческий трафик». Основные опасения бизнеса — в несоразмерности тарифов, говорят в Т-Банке. «Годовые расходы банков могут превысить 200 млрд руб., что создаст существенную нагрузку на отрасль. Повышение издержек заставит банки отказаться от части услуг, которыми граждане пользуются ежедневно,— например, проверки штрафов ГИБДД или регистрации учетных записей в "Госуслугах"»,— подчеркивают в Т-Банке. Кроме того, есть опасения в отношении качества доступа — в документе не оговорены требования к стабильности и доступности тарифицируемых сервисов, при этом плата предлагается даже за ошибочные или дублирующие запросы. Баланс интересов — ключ к решению, полагают в банке.

