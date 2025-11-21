Ярославский тренер возглавила сборную Россию по подводному спорту

Тренер из Ярославля Елена Аргунова назначена на пост главного тренера спортивной сборной команды РФ по подводному спорту. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Аргунова Фото: Елена Аргунова

Последние пять лет Елена Аргунова была старшим тренером сборной. Сейчас она вице-президент и член президиума Федерации подводного спорта России и старший тренер отделения подводного спорта ярославской СШОР №4. Госпожа Аргунова имеет звание заслуженного тренера России, категорию спортивного судьи всероссийской категории.

В числе воспитанников тренера — многократная чемпионка и рекордсменка мира, Европы и России Екатерина Михайлушкина, призер чемпионата мира, победитель Кубка мира, победитель и призер международных соревнований, кубков и чемпионатов России Виталий Грачев, чемпионка мира и Европы среди юниоров, чемпионка России Анна Карзунова.

Елена Аргунова занимается подводным спортом с 1985 года. Ее карьера в качестве спортсмена продлилась 21 год: она победила во Всемирных играх в 2001 году, стала многократной чемпионкой и рекордсменкой Европы и России. Тренировать Елена Аргунова начала в 2006 году: по информации на 2023-й год, она подготовила заслуженного мастера спорта России, четырех мастеров спорта России международного класса, 25 мастеров спорта России.

Алла Чижова