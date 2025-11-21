Рёнхап: военные из КНДР пересекли границу с Южной Кореей

Северокорейские войска 19 ноября перешли демаркационную линию в районе демилитаризованной зоны сообщает южнокорейское агентство Рёнхап. Военнослужащие из Южной Кореи в ответ сделали несколько предупредительных выстрелов.

«Мы отреагировали в соответствии с установленными процедурами после того, как Северная Корея нарушила соглашение о перемирии в демилитаризованной зоне»,— сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

17 ноября южнокорейские военные предложили властям КНДР переговоры для обсуждения маркировки демаркационной линии. Они уточняли, что большинство обозначений установленной границы с годами были утеряны. Северная Корея пока не отреагировала на предложение.