На Запорожской АЭС оценили обстановку после отключения «Днепровской линии»

Запорожская АЭС (ЗАЭС) после отключения питающей линии «Днепровская» работает в прежнем режиме, ситуация оценивается как стабильная, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«На ЗАЭС все в порядке. Станция работает в прежнем стабильном нормальном режиме»,— сказала госпожа Яшина «РИА Новости».

8 ноября ЗАЭС подключили к высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1», которая не работала с 7 мая. Для ее ремонта Россия и Украина вводили локальное прекращение огня. 19 ноября возобновила работу высоковольтная линия «Днепровская», не работавшая с 14 ноября.