Круизный лайнер с россиянами не пустили в Стамбул и направили в Сочи

Международный круизный лайнер с россиянами Astoria Grande отправился в Сочи после того, как ему не дали пришвартоваться в стамбульском порту Сарайбурну. Администрация порта не объяснила свое решение.

Судно стояло на якоре в Мраморном море с раннего утра 20 ноября. По данным турецкого агентства Anadolu, на лайнере находятся 616 пассажиров, преимущественно россияне, и 435 членов экипажа. Представитель судна заявлял «РИА Новости», что лайнер ожидал разрешения от турецких властей до 15:00 мск. После этого Astoria Grande был вынужден направиться в российский порт.

Около 20:50 мск круизный лайнер покинул стамбульский порт и направился в направлении Черного моря через Босфор, следует из данных marinetraffic. В пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО «СК Аквилон» сказали «РИА Новости», что следующие круизы лайнера Astoria Grande состоятся по расписанию.