Операторы обвинили «Вымпелком» в недобросовестной конкуренции

«Ъ» ознакомился с коллективным письмом «МегаФона», МТС и Т2 в адрес руководства «Вымпелкома», в котором они заявляют, что новые маркетинговые инициативы конкурента нарушают «взаимовыгодный баланс интересов» и направлены «на причинение убытков» другим операторам.

Поводом стал запуск акций для абонентов, переходящих в «Вымпелком» со своим номером: бессрочной 50-процентной скидки. По системе интерконнекта компании платят друг другу за завершение вызовов, и средняя ставка составляет около 1 руб. за минуту.

В письме три оператора требуют «незамедлительно» прекратить акции, иначе они обратятся в суд и ФАС, напоминая о прежних решениях службы по аналогичным случаям. Среди них — признание ФАС в 2011 году нарушения МТС после акции «Бонус за входящие».

В ФАС сообщили «Ъ», что готовы рассмотреть действия «Вымпелкома» и «при наличии оснований» принять меры. В компании заявили, что намерены продолжать акцию, отметив, что она «опирается на уже зарекомендовавшие себя практики» и сравнима с банковским кешбэком.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Акции раздора».