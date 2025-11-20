«Сибирь» обыграла «Динамо» и прервала 13-матчевую серию поражений в КХЛ

Новосибирская «Сибирь» по буллитам обыграла московское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3. Команда одержала первую победу с 14 октября.

Счет в матче открыл хоккеист «Сибири» Алексей Яковлев, затем игрок «Динамо» Сергей Артемьев восстановил равенство. Нападающий забросил свою первую шайбу в КХЛ. Дубль Ивана Чеховича во втором периоде вывел гостей вперед.

Перед началом третьего игрового отрезка «Сибирь» вела со счетом 3:1. На 56-й минуте отставание сократил Дилан Сикьюра. За 3 секунды до сирены счет сравнял Максим Комтуа. В серии буллитов свои попытки реализовали Кирилл Рассказов и Владимир Ткачев. Вратарь «Сибири» Антон Красотки отразил броски Джордана Уила и Никиты Гусева.

«Сибирь» прервала самую длинную серию поражений в истории клуба. Команда занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 19 очков по итогам 28 матчей. На прошлой неделе с поста главного тренера «Сибири» был отправлен в отставку Вячеслав Буцаев, исполняющим обязанности был назначен Ярослав Люзенков.

«Динамо» потерпело второе поражение под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова. В понедельник клуб объявил об отставке Алексея Кудашова. Московская команда с 34 очками после 28 встреч располагается на пятой строке Западной конференции.

Таисия Орлова