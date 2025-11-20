Чем известен генерал-полковник Александр Санчик

20 ноября президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где публично сообщил о назначении на должность замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Санчика. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Санчик

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Александр Санчик

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Александр Семенович Санчик родился 15 октября 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое училище. В 2000-м окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. С 2015 по 2017 год — слушатель факультета нацбезопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба ВС РФ. В 2017 году прошел обучение в Военной академии Генштаба.

С 2013 по 2014 год — командир 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. С 2014 по 2015 год — командир 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. С 2017 по 2020 год — заместитель командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. С 2020 по 2023 год — командующий 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа (Амурская область и Хабаровский край). В феврале 2022 года получил звание генерал-лейтенанта, 9 декабря 2024 года получил звание генерал-полковника. Участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

В 2023 году назначен начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С 15 мая 2024 — врио командующего войсками Восточного военного округа, которые вели боевые действия на юге ДНР. С 26 ноября 2024 года по 8 ноября 2025 года занимал пост командующего «Южной» группировкой войск, ведущей бои в районе Северска и Константиновки в ДНР.

Награжден орденом Жукова и орденом «За военные заслуги». Также награжден медалями «За отличие в воинской службе» 2-й степени, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» 2-й и 1-й степеней, «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе» 3-й, 2-й и 1-й степеней, «За отличие в службе в Сухопутных войсках», а также медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Входит в санкционные списки Канады, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Украины, Японии и Новой Зеландии.