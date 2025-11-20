Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин назначил командующим группировкой «Юг» Сергея Медведева

Президент России Владимир Путин назначил начальника штаба группировки «Юг» Сергея Медведева ее командующим. Его предшественник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России.

О назначении господин Путин сообщил во время визита в один из командных пунктов Южной группировки. В докладе президенту Сергей Медведев отметил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. По его словам, подразделения группировки развивают наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища.

«Развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновки»,— сказал Сергей Медведев. Он добавил, что основное внимание сейчас уделяется освобождению Константиновки. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения успешно продвигаются.

