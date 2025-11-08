Подростка арестовали по подозрению в поджоге подстанции в Мурино

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего школьника по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Он находится под стражей, пишет 8 ноября 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, шестиклассник стал фигурантом дела из-за попытки поджога электрической подстанции у здания транспортной полиции в Мурино. Сообщается, что он не смог довести задуманное до конца, так как был задержан накануне днем.

Артемий Чулков