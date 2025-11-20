Финские ВМС проведут ежегодные учения НАТО в Балтийском море

Учения Freezing Winds 25 под руководством военно-морских сил (ВМС) Финляндии пройдут в Балтийском море с 24 ноября по 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе финских ВМС.

В учениях примут участие около 5 тыс. военнослужащих и 20 военных кораблей и судов НАТО. «Тематика учений включает обеспечение безопасности морских коммуникаций и критически важной инфраструктуры, боевую и десантную оборону на архипелаге и побережье, а также совместные операции ВМС и береговых войск»,— сообщили в пресс-службе.

Помимо Финляндии, в Freezing Winds 25 примут участие войска и корабли Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также постоянная группа НАТО по противоминной борьбе SNMCMG1. Учения предполагают круглосуточные полеты истребителей, самолетов морской разведки и вертолетов.