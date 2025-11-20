Мэрия Ярославля утвердила порядок возмещения затрат на установку шлагбаумов
Мэрия Ярославля утвердила порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов, которые будут препятствовать въезду во дворы сторонних автомобилей. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.
На карте обозначены территории, жители которых могут претендовать на компенсацию затрат на установку шлагбаумов
Фото: Приложение к порядку
Субсидию будут предоставлять товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям или собственникам помещений в МКД, осуществляющим непосредственное управление домом.
За один шлагбаум мэрия возместит не более 90 тыс. руб., за два и более — не больше 180 тыс. руб. Решение об установке ограждений должно быть принято на общем собрании собственников. Шлагбаумы войдут в состав общего имущества, их содержанием будут заниматься сами собственники.
«В случае если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и выезда на территории двух и более многоквартирных домов, то решение … должно приниматься на общих собраниях собственников помещений всех таких многоквартирных домов»,— указывается в порядке. Также разрешение на установку шлагбаума должна дать территориальная администрация.
Субсидии будут предоставляться по итогам проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Участники должны заявиться на отбор с документами, подтверждающими затраты. Ранжирование заявок будет происходить на основе очередности их поступления путем составления рейтинга. По итогам отбора с участником будет заключено соглашение. Одним из основных условий называется согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверок соблюдения порядка.
Этим же порядком утверждены и территории города, жители которых смогут компенсировать затраты на шлагбаумы. Всего зон две — центральная часть города и территория в районе ж/д вокзала Ярославль-Главный.
На карте обозначены территории, жители которых могут претендовать на компенсацию затрат на установку шлагбаумов
Фото: Приложение к порядку
Установка шлагбаумов призвана ограничить доступ неконтролируемого транспортного потока во дворовые территории МКД. Как ранее пояснял губернатор, создание подобной программы вызвано планируемым появлением большого числа платных парковочных мест в городах региона.