Мэрия Ярославля утвердила порядок возмещения затрат на установку шлагбаумов

Мэрия Ярославля утвердила порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов, которые будут препятствовать въезду во дворы сторонних автомобилей. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На карте обозначены территории, жители которых могут претендовать на компенсацию затрат на установку шлагбаумов

Фото: Приложение к порядку На карте обозначены территории, жители которых могут претендовать на компенсацию затрат на установку шлагбаумов

Фото: Приложение к порядку

Субсидию будут предоставлять товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям или собственникам помещений в МКД, осуществляющим непосредственное управление домом.

За один шлагбаум мэрия возместит не более 90 тыс. руб., за два и более — не больше 180 тыс. руб. Решение об установке ограждений должно быть принято на общем собрании собственников. Шлагбаумы войдут в состав общего имущества, их содержанием будут заниматься сами собственники.

«В случае если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и выезда на территории двух и более многоквартирных домов, то решение … должно приниматься на общих собраниях собственников помещений всех таких многоквартирных домов»,— указывается в порядке. Также разрешение на установку шлагбаума должна дать территориальная администрация.

Субсидии будут предоставляться по итогам проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Участники должны заявиться на отбор с документами, подтверждающими затраты. Ранжирование заявок будет происходить на основе очередности их поступления путем составления рейтинга. По итогам отбора с участником будет заключено соглашение. Одним из основных условий называется согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверок соблюдения порядка.

Этим же порядком утверждены и территории города, жители которых смогут компенсировать затраты на шлагбаумы. Всего зон две — центральная часть города и территория в районе ж/д вокзала Ярославль-Главный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На карте обозначены территории, жители которых могут претендовать на компенсацию затрат на установку шлагбаумов

Фото: Приложение к порядку На карте обозначены территории, жители которых могут претендовать на компенсацию затрат на установку шлагбаумов

Фото: Приложение к порядку

Установка шлагбаумов призвана ограничить доступ неконтролируемого транспортного потока во дворовые территории МКД. Как ранее пояснял губернатор, создание подобной программы вызвано планируемым появлением большого числа платных парковочных мест в городах региона.

Алла Чижова