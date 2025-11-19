Скидка в 50% на платную парковку для ярославских авто будет действовать 4 часа

В Ярославской области скидка в 50% на платную парковку для автомобилей, зарегистрированных в регионе, будет действовать только четыре часа, после этого будет начисляться полная стоимость. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Зоя Голицына

К настоящему моменту подписан приказ о создании и использовании платных парковок в Ярославской области. В областной столице утвердили перечень из 52 парковочных зон, включающих 2047 мест. Все парковки разделены на зоны — административные, социальные, специальные и жилые. Полный перечень опубликован на сайте правительства области.

Час парковки в Ярославле в административных (которых в городе будет большинство) и социальных зонах составит 150 руб. для категории В, 80 руб. — для А и М, 150-300 руб. — для иных. В специальных зонах придется заплатить за час парковки транспортных средств категории В 90 руб., А и М — 50 руб., иных — 180 руб. Если автомобиль занимает место меньше 15 минут, то плата не вносится.

Для всех автомобилей, которые зарегистрированы в Ярославской области, предусмотрена скидка в 50%. То есть час парковки в областной столице будет обходиться в 75 вместо 150 руб.

«Данная льгота будет действовать не более 4 часов в одной зоне. После этого тариф будет начисляться по полной стоимости. Однако пользователи могут либо переместиться в другую зону и снова воспользоваться льготой, либо покинуть зону и вернуться через 15 минут, чтобы вновь получить 50-процентную скидку»,— пояснил директор ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков.

Жители региона смогут купить абонементы на парковку. Так, абонемент для автомобиля категории В на 24 часа составит 700 руб., на 30 дней — 7 тыс. руб., на год — 60 тыс. руб.

Вместе с тем утверждено расположение резидентных парковочных зон. Там жители соседних домов смогут бесплатно оставлять свой транспорт с 19:00 до 8:00. Круглосуточная парковка возможна при покупке резидентных абонементов. Их стоимость для ТС категорий А и М на 30 дней составит 200 руб., на год – 1,5 тыс. руб., для В — 400 руб. на месяц и 3 тыс. руб. на год.

Фиксировать нарушения правил пользования платным парковочным пространством в Ярославле намерены преимущественно с помощью автомобильных комплексов. Шесть машин будут ездить по утвержденным маршрутам и отслеживать ситуацию.

Алла Чижова