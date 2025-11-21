Продажа АИ-92 на АЗС в Московском регионе начала приносить прибыль

Расчетная рентабельность продаж АИ-92 на АЗС Московского региона впервые с лета вышла в плюс благодаря снижению биржевых цен, однако дефицит топлива мешает сетям воспользоваться ситуацией полностью.

По данным материалов к заседанию биржевого комитета ФАС, к 18 ноября маржа по АИ-92 достигла 0,2 руб. за литр против минус 0,5 руб. в октябре. По АИ-95 показатель остается отрицательным — минус 0,48 руб. за литр.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что по АИ-92 предложение достаточное, тогда как оптовая цена АИ-95 выше из-за спроса и ремонтов НПЗ. Он также отмечает рост спроса на высокооктановый бензин в европейской части страны.

Управляющий партнер «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что купить бензин «по-прежнему сложно». Основная проблема — «систематические нарушения сроков отгрузки» и «невыполнение поставщиками своих обязательств», что приводит к дефициту и завышенным ценам на АЗС.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша говорит, что текущие биржевые котировки обеспечивают рентабельность, но сети продают топливо, закупленное в сентябре по пиковым ценам; ноябрьский ресурс поступит только в декабре.

