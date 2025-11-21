Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Большие данные ограничатся малым

Ассоциация больших данных описала властям потребности рынка

Представленная Ассоциацией больших данных стратегия развития их рынка до 2030 года описывает три варианта, отличающиеся степенью участия государства в этом процессе. Так, наибольший прорыв отрасли с эффектом свыше 5,1% ВВП дали бы либерализация оборота данных и проактивное участие властей в развитии национального сегмента глобального рынка; эффект от инфраструктурного обеспечения сектора центрами обработки данных (ЦОД), вычислительными мощностями и каналами связи будет в полтора раза скромнее, а «инерционный» сценарий, где сектор продолжит работать в условиях ужесточения санкций и госрегулирования, сократит его до 2,7% ВВП. Впрочем, значимой дата-либерализации (аналога приватизации активов в экономике) ждать не приходится, самым вероятным выглядит «базовый» трек: инфраструктурное обустройство сектора правительство уже развернуло.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ассоциация больших данных (АБД; объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.) на форуме AI Journey 2025 представила стратегию развития рынка до 2030 года. Де-факто это отраслевой ответ на запрос курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Григоренко, неоднократно заданный им в ходе недавнего IT-форума «Цифровые решения»: «Что отрасли нужно и какой конкретный и измеримый результат она даст, если получит желаемое?» (см. “Ъ” от 12 и 19 ноября). Три прогнозных сценария АБД на него прямо и отвечают: так, «консервативный» описывает инерционное развитие отрасли: с постепенным усилением санкций, ужесточением госрегулирования, дефицитом капитала и кадров при отказе властей от стимулирования доступности данных и инфраструктуры для их обмена — в таком варианте «естественное» развитие сектора обеспечит прибавку в размере 6 трлн руб. (2,7–2,8% ВВП) до 2030 года. «Базовый» сценарий оценивает совокупный вклад сектора в 2025–2030 годах уже в 10,5 трлн руб. (4,2–5,1% ВВП) — при условии доступности государственных и отраслевых данных, стимулировании инноваций с акцентом на российский рынок и отказе властей от «непропорционального» госрегулирования. «Опережающий» вариант предполагает накопленную прибавку к ВВП до 2030 года в 12,5–14,5 трлн руб. (5,1–6,6% ВВП), но потребует форсированного внедрения технологий Big Data и ИИ в экономику (в промышленности, энергетике, АПК и других «отстающих» отраслях), а также поддержки глобальной конкурентоспособности российского рынка и коммерциализации технологий. Это лучший из возможных вариантов развития событий, он опирается на предположение, что регуляторам удастся решить три главные проблемы отрасли, ограничивающие ее рост.

Они схожи во всем IT-секторе. «Развитие рынка прежде всего ограничено его собственным масштабом. Российский рынок Big Data и ИИ примерно в тысячу раз меньше мирового. Многие решения, которые успешно работают и приносят прибыль на глобальном рынке, у нас не приживаются, лишь немногие компании доходят до расширения в страны СНГ, а выход на международный рынок практически отсутствует. Дополнительное давление создает высокая ключевая ставка: инвесторы требуют быстрой отдачи, не оставляя времени на полноценный R&D-цикл»,— говорит Никита Зелинский, директор по машинному обучению и исследованию данных Big Data MWS. Также развитие рынка больших данных и ИИ невозможно без благоприятной регуляторной среды, говорит директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. С этой целью там предлагают снять правовые барьеры, что в том числе позволит упростить и ускорить действующие механизмы пилотирования новых технологий, создать «единое окно» для бизнеса при передаче отчетной информации, ввести саморегулирование отрасли и тиражировать лучшие практики.

Отметим, ключевым разделяющим варианты развития событий в этой схеме выступает вопрос доступа к данным, «держателем» крупнейшего пула которых выступает государство, уже регулирующее их оборот (см. “Ъ” от 29 июля 2024 года и от 14 января 2025 года). Де-факто ответ на вопрос о возможности пересмотра решения, принятого в 2022–2024 годах,— о том, что все данные в России принадлежат государству,— содержится в самих сценариях: наиболее вероятным выглядит тот, в котором степень «открытости» данных меняться не будет, а власти сосредоточат свои усилия на инфраструктурном обеспечении отрасли. То же, отметим, следует и из реакции аппарата цифрового вице-премьера Дмитрия Григоренко на представленные оценки. «Для успешного масштабирования ИИ нужна комплексная работа. Речь идет не только о создании качественных дата-сетов, но и о наращивании вычислительных мощностей. Не менее важный вызов — развитие сети центров обработки данных по всей стране, предназначенных специально для работы ИИ. Правительство уже решает эту задачу: так, к примеру, на законодательном уровне уже введено понятие центров обработки данных, что позволило выделить ЦОДы из других объектов инфраструктуры и обеспечить для них отдельные льготы и меры поддержки»,— отметили в аппарате чиновника.

Олег Сапожков, Венера Петрова

