Четыре муниципалитета Свердловской области не получили паспорта готовности к зиме

Четыре муниципалитета Свердловской области оказались не готовы к отопительному сезону, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Проблемы возникли в Алапаевском районе, Дегтярске, Кленовском сельском поселении и Верхней Туре.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам господина Паслера, причины отсутствия паспортов в каждом случае свои. В Верхней Туре местные власти не смогли получить паспорт готовности из-за концессионера, несмотря на обновление инженерных сетей на 70%. «Решение здесь однозначное — концессию администрации нужно расторгать и брать ответственность за теплоснабжение города в свои руки»,— написал губернатор.

Глава региона отметил, что в этом году ситуация с подготовкой к зиме в регионе улучшилась: паспорта готовности получили 83 из 87 муниципалитетов. При этом в отопительном сезоне-2024/25 их было всего 54. «Будем прилагать усилия, чтобы достигнуть стопроцентных показателей в следующем сезоне»,— подчеркнул Денис Паслер.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что все муниципалитеты «тюменской матрешки» получили паспорта готовности к отопительному сезону-2025/26.

Полина Бабинцева