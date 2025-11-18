Все муниципалитеты «тюменской матрешки» получили паспорта готовности к зиме

Все муниципалитеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого округов (ХМАО-Югра, ЯНАО) получили паспорта готовности к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе полпредства Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Паспорт готовности фиксирует подготовку теплосетевых и теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии к зимнему периоду. В этом документе отражены данные о готовности жилых домов, детских садов, школ, больниц, интернатов и других социальных учреждений к работе в условиях низких температур.

Отмечается, что на 15 ноября в УрФО паспорта готовности к отопительному сезону получили 220 из 226 оцениваемых муниципальных образований. Помимо регионов «тюменской матрешки» успешно прошла проверку по подготовке к зиме Курганская область. В шести муниципалитетах Свердловской и Челябинской областей продолжается работа по устранению замечаний Ростехнадзора.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что города и районы Югры получили паспорта о готовности к отопительному сезону на три недели раньше срока.

Полина Бабинцева