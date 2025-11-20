В белгородской Короче МЧС разобрали завалы после атаки БПЛА

Глава администрации Корочанского округа Белгородской области Николай Нестеров провел рабочее совещание на коммерческих объектах, пострадавших от атак ВСУ. Об этом он сообщил в своих соцсетях. По его словам, разборка завалов силами МЧС завершена.

Фото: Глава администрации Корочанского округа Белгородской области Николай Нестеров

«Сегодня к работе приступили сотрудники газовой службы. Они будут делать временный газопровод к семи жилым домовладениям и близлежащим коммерческим объектам, газоснабжение в которых на данный момент отсутствует»,— пояснил господин Нестеров и уточнил, что проезд по улице Красная площадь от улицы Интернациональной до улицы Дзержинского пока остается закрыт до завершения работ по ликвидации последствий.

В результате атаки беспилотников на коммерческие объекты в Короче Белгородской области 18 ноября было ранено два человека. Огонь уничтожил три коммерческих объекта, включая ТЦ «Вокзальный».

Ульяна Ларионова