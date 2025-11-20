Поисковики планируют искать в ДНР и ЛНР погибших во Второй мировой войне

«Поисковое движение России» планирует начать в 2026 году экспедиции в новые регионы. Поисковые работы будут направлены на поиск останков погибших во времена Великой Отечественной войны и затронут территории, удаленные от действующей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщила «Ъ» ответственный секретарь движения Елена Цунаева.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Активисты движения уже обследовали потенциальные зоны работы в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. Но организации все еще предстоит получить полный набор согласований от Министерства обороны РФ и гражданских властей присоединенных республик.

По словам госпожи Цунаевой, пока конкретных планов по поиску останков жертв боевых действий, начавшихся в 2014 году, у движения нет. «В прошлом году еще мы предлагали Министерству обороны наших специалистов, которые могли бы оказать содействие в поиске (тел. — «Ъ») в зоне СВО. Но в министерстве сказали, что такой необходимости нет»,— рассказала ответственный секретарь. Как ответили движению в министерстве, у Вооруженных сил России есть свои подразделения, специализирующиеся на поисковой работе.

Елена Цунаева подчеркнула, что в движении понимают: гражданских без охраны и саперного сопровождения никто отправлять не будет. Тем не менее вопрос все еще обсуждается. «При всей тщательности работы подразделений Минобороны всегда возможны варианты. На территории, которая освобождается, могут находиться еще и останки гражданских»,— резюмировала глава «Поискового движения России».

Ранее о планах движения начать поиск погибших в зоне специальной военной операции (СВО) рассказал председатель саратовского отделения Поискового движения России» Алексей Булгаков. Он сказал, что этот вопрос прорабатывается профильным департаментом Минобороны России.

В зоне СВО сейчас действуют волонтерские поисковые отряды Следственного комитета России (СКР). Они работают над поиском военнослужащих и гражданских, погибших с 2022 года. Они осуществляют выезды в населенные пункты, занимаемые Вооруженными силами РФ. В 2023 году ТАСС передавал заявление СКР о существовании четырех таких отрядов, обнаруживших более 20 стихийных захоронений.

Степан Мельчаков