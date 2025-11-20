Чистая прибыль «Фосагро» по МСФО выросла почти на 50% из-за роста продаж

Чистая прибыль группы «Фосагро» (MOEX: PHOR) по МСФО за девять месяцев 2025 года увеличилась на 47,3% к прошлогоднему показателю и достигла 95,69 млрд руб., сообщили в отчете компании. За этот период компания произвела 9,15 млн тонн агрохимической продукции. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

EBITDA компании увеличилась на 17,9% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 145,7 млрд руб. Выручка за девять месяцев 2025 года достигла 441,7 млрд руб., увеличившись на 19,1% к прошлогоднему уровню.

Больше всего среди продукции продажи выросли у фосфорных удобрений и кормовых фосфатов — на 5,5%, до 7,02 млн тонн. Фосфорные удобрения пользовались большим спросом на рынках Юго-Восточной Азии из-за экспортных ограничений в Китае. В компании отметили, что продажи на рынке Индии увеличились в 2,5 раза к уровню прошлого года. Продажи на рынках Африки выросли на 16,1%.

«Фосагро» — один из мировых лидеров по производству фосфорных удобрений. Компания занимается реализацией более 50 марок минеральных удобрений, аммиака и кормовых фосфатов. В Группу «Фосагро» входят АО «Апатит» в Череповце, его филиалы в Кировске, Балаково и Волхове, ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова».