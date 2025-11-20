На конфискацию ответят

Госдума попросила правительство подготовить ответные меры на случай конфискации российских активов за рубежом. 20 ноября парламентарии приняли обращение к премьеру Михаилу Мишустину. Во время его обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможная конфискация российских активов — это прямое нарушение прав страны. Сейчас в Евросоюзе обсуждают выделение Украине так называемого репарационного кредита, обеспеченного замороженными российскими средствами. Еврокомиссия признает, что этот механизм может быть воспринят как фактическая конфискация. Почти половина российских золотовалютных запасов сконцентрированы в Европе. Свыше €200 млрд лежат на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поэтому в случае их конфискации, Россия, вероятно, подаст жалобу в международный суд ООН, считает партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Это может быть проект изменения указа президента России №442 от 23 мая 2024 года. Напомню, этот указ позволяет в ответ на конфискацию российских суверенных активов в США ответно изымать не только средства Соединенных Штатов, но их физических, и юридических лиц. Поэтому изменение может быть внесено в этот указ в части расширения территориальной сферы и круга лиц. То есть туда просто добавят Европейский союз или отдельные государства ЕС.

Что будет, если активы все же конфискуют? Москва сможет подать иск в бельгийский суд 1-й инстанции о возмещении убытков, отправить в Международный суд ООН исковое заявление против Бельгии о нарушении суверенных иммунитетов. И здесь есть прецедент — дело Германии против Италии. То есть суд подчеркнул незыблемость суверенных иммунитетов и невозможность что-либо конфисковать решением национальных властей в ущерб или в их нарушение без согласия государства-собственника. Поэтому на данный момент можно лишь создать механизм на случай, если факт конфискации будет иметь место».

Еще 18 ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство подготовило ответ на потенциальную конфискацию российских активов. По его словам, проект рассчитан на ситуацию, если западные страны перейдут к «недружественным шагам». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что помимо обращения в суды, можно еще и использовать активы нерезидентов из недружественных стран в качестве компенсации. В прошлом году Антон Силуанов заявлял, что в России заморожено не меньше западных активов, чем российских за рубежом. Но так ли это? “Ъ FM” задал этот вопрос заведующему лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрею Колганову: «Можно предположить, что сумма западных активов на нашей территории действительно близка к той, что заморожена за рубежом. Когда возникает вопрос о конфискации, напрашивается симметричный ответ — изъять средства тех недружественных стран, которые приняли решение о конфискации наших.

Но тут есть проблема. Речь идет только о банковских активах или же о материальных в других формах? Оценки, которые приводились, очень приблизительны. Я сомневаюсь в том, что все зарубежные активы в ликвидной форме, речь скорее идет частично о деньгах на счетах, а частично — о материальных активах. Здесь будут возникать сложности. И, собственно, что мы будем делать с этими конфискованными активами, если начнем изымать? Не повиснут ли они на нас мертвым грузом? То есть мы их вроде как конфисковали, а что с ними делать, непонятно».

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что за первые девять месяцев года организация перечислила Украине €14 млрд евро из доходов, которые приносит замороженное российское имущество.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель, Андрей Дубков