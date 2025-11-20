Белгородская область закупит 27 газовых автобусов за 437 млн рублей

Областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» объявило электронный аукцион на поставку партии автобусов. Начальная максимальная цена контракта составляет 437,4 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Победителю торгов предстоит поставить 27 автобусов большого класса. Согласно техническому заданию, машины должны быть оснащены газовыми двигателями мощностью до 200 кВт и автоматической коробкой передач. Салон должен быть рассчитан на не менее 20 посадочных мест, при этом общее количество пассажирских сидений с поручнем превышает 21.

Ключевыми требованиями к комплектации являются низкий пол, наличие аппарели для маломобильных пассажиров, система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, тахограф, а также комплекс системы мониторинга с видеорегистратором и камерами (обзора салона, водителя, переднего, заднего вида и правого борта). Автобусы должны быть укомплектованы валидаторами для безналичной оплаты проезда и оснащены полноценной системой информирования пассажиров, включающей автоинформатор, электронные табло и динамики.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 декабря 2025 года. Подведение итогов определения поставщика запланировано на 10 декабря 2025 года.

В конце сентября по итогам торгов стало известно, что нижегородская и московская фирмы поставят автобусы в Воронеж за 927 млн руб.

Ульяна Ларионова