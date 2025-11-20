В России появилась еще одна компания с триллионной выручкой. Группа «Т-Технологии», владеющая Т-Банком и «Т-Мобайлом», отчиталась о росте выручки за девять месяцев, показатель впервые превысил 1 трлн руб. Операционная чистая прибыль компании выросла на 43% при почти 30-процентной рентабельности капитала. С учетом сильных результатов бизнеса «Т-Технологии» анонсировали очередные квартальные дивиденды акционерам — 36 руб. на акцию. Это больше, чем в прошлом квартале. Также сегодня «Т-Технологии» объявили buyback и планируют выкупить до 10% торгующихся на рынке бумаг для программы мотивации сотрудников.

Капитализация Nvidia выросла на $230 млрд после выхода финансового отчета. Результаты превзошли оценки аналитиков. Так, выручка за третий квартал выросла на 62%, до $57 млрд, а выручка в четвертом квартале составит около $65 млрд. Как отмечает Bloomberg, прогноз компании свидетельствует о том, что спрос на ускорители для искусственного интеллекта остается высоким.

Российские железные дороги планируют в 2025 году привлечь до 450 млрд руб. небанковского финансирования. Для РЖД это новый рынок, сказал глава компании Олег Белозеров. «Нам, конечно же, удобнее всегда работать с банками, большим объемом заимствований. Насколько мы знаем, вложения у физических лиц в банки более 60 трлн руб. Соответственно, нужно предложить механизм для того, чтобы инвесторы, граждане в этом направлении думали»,— добавил топ-менеджер.