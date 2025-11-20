Свердловский театр музкомедии готовит рок-мюзикл с песнями группы «Чайф»

Свердловский академический театр музыкальной комедии готовит мюзикл «Время не ждет!» по песням рок-группы «Чайф», премьера запланирована на весну 2026 года, сообщили в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Чайф». Владимир Шахрин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Группа «Чайф». Владимир Шахрин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Группа «Чайф» появилась в 1985 году в Свердловске. Ее основателями стали Владимир Шахрин и Владимир Бегунов. Сейчас с ними играют барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. Среди популярных песен коллектива: «Ой-йо (Никто не услышит)», «Аргентина-Ямайка — 5:0», «В ее глазах», «17 лет», «С войны», «Не спеши», «Поплачь о нем».

В пресс-службе добавили, что о том, как идет подготовка спектакля на специальной экскурсии 3 и 4 декабря расскажет рок-гид Светлана Толмачева. Специальным гостем станет главный режиссер-постановщик Филипп Разенков.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба, который был основан 15 марта 1986 года. Среди участников рок-клуба такие коллективы, как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Апрельский марш», «Настя», «Смысловые галлюцинации». Клуб прекратил существование в 1991 году.

Ранее Театр музыки, драмы и комедии в Новоуральске поставил мюзикл «Скованные одной цепью», посвященный свердловским рокерам. Автор либретто, композитор, аранжировщик — основатель рок-группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, режиссер — Дмитрий Отяковский.

София Паникова