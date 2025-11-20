В России планируют создать реестр доверенных турагрегаторов в 2026 году

В России начнут работу над реестром доверенных онлайн-площадок в сфере сервисов туристических услуг в 2026 году, сообщили в пресс-службе Роскачества. Ведомство инициировало проект вместе с Минэкономразвития и Росаккредитацией.

Роскачество, Росаккредитация и Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) разрабатывают методику, по которой турагрегаторов будут оценивать и включать в реестр. Сейчас она включает 26 показателей из трех блоков: открытость и доступность информации, безопасность услуг, а также информационная безопасность. «Турагрегатор, не подключенный к нашему реестру, не будет иметь доступа к проверенным данным, не сможет предоставить их потребителю, а значит — не сможет принять полноценное участие в системе оценки»,— отметил руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач.

В пресс-службе Роскачества отметили, что около 50% бронирований туристического жилья проходят через турагрегаторов. Их объем достигает 440 млрд руб. 65% пользователей используют сайты по подбору гостиниц, 25% — ресурсы по подбору туров.