Александр Хинштейн: в курских социальных сферах высокий уровень коррупции

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе 54-го заседания Курской областной Думы подчеркнул, что в образовании и здравоохранении наблюдаются коррупционные схемы.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Важно, чтобы и в образовании, и в здравоохранении мы навели порядок, потому что сегодня это достаточно высококоррупционная отрасль. Те шаги, которые предприняты по аудиту, уже показывают, насколько многие вопросы решались не рачительно, по многим направлениям средства шли или не туда, или их можно было по-другому направлять»,— пояснил глава региона и подчеркнул, что внимание к этим сферам со стороны региональной власти будет «только возрастать».

В начале недели на заседании регионального правительства первый заместитель губернатора Александр Чепик сообщил, что 335 млн руб. из регионального бюджета были неэффективно израсходованы в сфере здравоохранения Курской области.

Ульяна Ларионова