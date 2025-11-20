Горнолыжные курорты бронируют на праздники

Россияне почти вдвое чаще бронируют туры на горнолыжные курорты. Спрос на такие путешествия в ноябре-декабре вырос на 80% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщает сервис Tutu.ru.

Каждое второе бронирование приходится на Сочи. Также в топе Домбай и Алтай, рассказала “Ъ FM” заместитель руководителя группы стран Россия и Абхазия туроператора «Русский Экспресс» Оксана Альферова: «В топе три горнолыжных курорта — Красная Поляна в Сочи, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии. Активно развивается Алтай — Манжерок. Что касается Красной Поляны, именно в этом году спрос больше распространяется на отели "четыре-пять звезд".

Значительно вырос интерес к Архызу, вероятно, это обусловлено тем, что курорт находится в активной стадии развития. Стабильный спрос на Домбай, эконом-сегмент, и мы с ними работаем в равной степени. Разброс цен очень большой. Есть достаточно экономичные предложения. Например, Домбай — от 35 тыс. руб. за пять ночей с завтраком на новогодние праздники. Если мы берем Красную Поляну или Архыз — от 100 тыс. руб. — это что-то среднее. И выше до бесконечности. Все цены указаны без перелета. Несмотря на то, что спрос достаточно высокий, еще есть места. Опять же благодаря тому, что номерной фонд на российских курортах увеличивается, и всегда есть предложения».

Официально горнолыжный сезон в Сочи начинается в декабре, но из-за теплой погоды или недостаточного количества снега в горах даты могут сместиться. Что касается новогодних праздников, на курорте Красная Поляна, как сообщает официальный сайт, туристов помимо катания на лыжах ждут «13 дней непрерывного торжества»: тематические ужины, концерты и активности. “Ъ FM” обратился к представителю курорта, чтобы узнать детали этого предложения: «У нас девять отелей и апартаменты.

Все они расположены максимально близко к подъемникам. Новый год отмечается на курорте на главной сцене. Плюс практически в каждом отеле есть свои рестораны, где проводятся праздничные банкеты. Это оплачивается и бронируется дополнительно. Во всех отелях разные условия, сервис, звездность и так далее. С 31 декабря по 7 января отдых в пятизвездном отеле Sochi Marriott Krasnaya Polyana с большим спа-центром и отличными завтраками за семь ночей обойдется в 574 тыс. руб. Это не максимальный по стоимости, но очень хороший вариант размещения».

По данным сервиса Tutu.ru, чаще всего на горнолыжные курорты отправляются пары — это свыше 60% бронирований. 15% путешественников едут семьей, 12% посещают курорты в одиночестве, и 10% — это деловые туристы.

Анна Кулецкая