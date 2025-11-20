Владимир Гребенкин назначен и.о. мэра Курска по социальным вопросам

Глава администрации Курска Евгений Маслов назначил исполняющим обязанности заместителя главы Владимира Гребенкина, он будет курировать вопросы социального блока. Об этом сообщил сам господин Маслов в своем Telegram-канале.

Владимир Гребенкин родился в 1982 году. В разные годы возглавлял областной комитет по туризму и работал в городской администрации, позже возглавил комитет молодежной политики. В конце 2022 года, после того как комитет был присоединен к министерству внутренней и молодежной политики, был назначен первым заместителем министра, а в октябре 2024 года возглавил министерство с приставкой и.о.

Подробнее о реструктуризации курского облправительства — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова