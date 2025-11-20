Жителя Подмосковья обвинили в серийных убийствах и изнасилованиях

В Московской области 46-летнему жителю Богородского округа предъявлено обвинение в убийстве двух девушек. Об этом сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу.

В ноябре в правоохранительные органы обратилась мать 19-летней жительницы подмосковного Королева и сестра 25-летней москвички с заявлением о пропаже девушек. Последним местом жительства обеих был дом обвиняемого. Одна девушка пропала 27 июля, вторая — 27 октября.

Третья жертва сумела сбежать и была найдена в больнице Волгоградской области. Она рассказала, что мужчина насильно заставлял ее употреблять наркотики. Следствие установило, что задержанный искал жертв в интернете, предлагая работу няней. Две девушки до сих пор не найдены. Мужчина также подвергал насилию свою супругу, избивая ее и принуждая к наркотикам.