Прибыль вышла из забоя

«Мечел» (MOEX: MTLR), объединяющий производства угля и стали, резко сократил выпуск малорентабельной продукции в условиях сжатия рынков и низких цен. Добыча угля за девять месяцев снизилась почти на 40%, а реализация антрацита в третьем квартале — до нуля. Некоторые аналитики ожидают отскока котировок коксующегося угля в 2026 году, что позволит «Мечелу» восстановить добычу.

Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» по итогам девяти месяцев 2025 года сократила добычу угля на 38% год к году, до 4,93 млн тонн, в третьем квартале — на 16% по отношению ко второму кварталу, до 1,28 млн тонн. Показатели угледобычи компании стали самыми низкими как минимум с 2015 года, а темпы сокращения производства — максимальными. Как отметили аналитики БКС, добыча угля «Мечелом» оказалась хуже ожиданий.

В «Мечеле» пояснили, что в условиях сжатия рынков сбыта и низкой ценовой конъюнктуры компания сфокусировалась на производстве продукции с большей рентабельностью, стремясь достичь максимальной эффективности работы в текущей ситуации. О намерении приостановить производство нерентабельной продукции «Мечел» объявлял ранее, представляя финансовые результаты за полугодие. По итогам января—июня 2025 года чистый убыток компании увеличился на 143% год к году, до 40,5 млрд руб., став максимальным с 2015 года. Выручка сократилась на 26%, до 152,3 млрд руб., EBITDA — на 83%, до 5,7 млрд руб., что соответствует многолетним минимумам (см. “Ъ” от 28 августа).

Заметнее всего за девять месяцев 2025 года «Мечел» сократил реализацию PCI (пылеугольная смесь) и антрацита — на 67% и 43% год к году, до 273 тыс. тонн и 472 тыс. тонн соответственно. В третьем квартале поставки последнего снизились до нуля. Как отметили в компании, в сегодняшних условиях эти виды низкорентабельные. Продажи концентрата коксующегося угля по итогам девяти месяцев снизились на 16% год к году, до 2,44 млн тонн, энергетического угля — на 14%, до 2 млн тонн, кокса — на 11%, до 1,3 млн тонн. В третьем квартале по сравнению со вторым поставки этих видов угля выросли.

У металлургического дивизиона «Мечела» объемы производства снизились не так значительно. Выплавка чугуна по итогам января—сентября сократилась на 5% год к году, до 2,15 млн тонн, стали — на 2%, до 2,45 млн тонн. Продажи металлургической продукции сократились на 6–41% в зависимости от категории. Гендиректор «Мечела» Игорь Хафизов отметил, что на поставках сортового проката сказывается замедление активности в строительном комплексе, на продажах кованых изделий — охлаждение внутреннего спроса и усиление конкуренции с зарубежными поставщиками.

Как констатируют в БКС, «Мечел» находится под давлением кризиса как в угольной, так и в стальной отрасли. На угольный экспорт, добавляют там, негативно влияют крепкий рубль и слабые мировые цены.

В «Альфа-Инвестициях» напоминают, что в 2021–2022 году котировки коксующегося угля в Китае достигали $400 за тонну из-за перебоев с поставками. Но спустя два года цены обвалились в два раза из-за снижения спроса на сталь в результате замедления экономики КНР, особенно строительного сектора. В 2025–2029 годах цены будут оставаться на уровне $200 за тонну, а на более длительном отрезке рынок поддержит увеличение спроса на сталь в Индии, отмечают в «Альфа-Инвестициях».

По прогнозу «Т-Инвестиций», по итогам 2025 года «Мечел» может сократить добычу угля на 31% год к году, производство стали — на 8%. Но в следующем году, по оценкам аналитиков, при улучшении рыночной конъюнктуры (в первую очередь для угля) компания может расконсервировать ранее закрытые рудники, что приведет к восстановлению добычи на 32%. В «Т-Инвестициях» ожидают увеличения экспортных цен на российский коксующийся уголь в 2026 году до $143 за тонну против $105 за тонну в этом году.

