В шахтах не видно прибыли

Первое полугодие «Мечел» (MOEX: MTLR) завершил с максимальным с 2015 года убытком — 40,5 млрд руб. Выручка компании сократилась до минимума с 2020 года, EBITDA стала наименьшей с 2015 года. Положение «Мечела» осложняет низкая рентабельность и расходы на обслуживание долга, превышающего 250 млрд руб.

Челябинский металлургический комбинат ОАО «Мечел»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Челябинский металлургический комбинат ОАО «Мечел»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мечел», объединяющий производителей угля, железной руды, стали и прочего, увеличил чистый убыток по итогам первой половины 2025 года на 143% год к году, до 40,5 млрд руб. Убыток стал максимальным с 2015 года. Выручка компании сократилась на 26%, до 152,3 млрд руб., EBITDA — на 83%, до 5,7 млрд руб. Первый показатель оказался минимальным с 2020 года, второй — с 2015 года.

Как сказано в отчетности, в течение всего периода цены на концентрат коксующегося угля демонстрировали нисходящую динамику в основном из-за слабого спроса и избыточного предложения. В условиях инфляции затрат, крепкого рубля и санкций экономика бизнеса оказалась под серьезным давлением, отмечает «Мечел». В связи с этим компания решила приостановить производство нерентабельной продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную. Вероятно, речь идет в первую очередь об энергетическом угле. Олег Абелев из «Риком-Траст» считает, что «Мечел» может приостановить производство на наименее эффективных разрезах, например, в Якутии, где высокая себестоимость добычи и большие затраты на логистику.

185,2 миллиарда рублей составил сальдированный убыток угольных компаний в первой половине 2025 года, по данным Росстата.

По итогам полугодия добыча угля «Мечелом» снизилась на 28% год к году, до 3,7 млн тонн, выплавка чугуна снизилась на 2%, до 1,5 млн тонн. Незначительный прирост — на 2% — показало лишь производство стали, увеличившись до 1,7 млн тонн. Реализация упала по большинству категорий продукции, на 1–63% в зависимости от вида. Исключением стал железорудный концентрат, продажи которого выросли год к году на 52%, до 832 тыс. тонн.

Гендиректор «Мечела» Игорь Хафизов уточнил, что уменьшение продаж концентрата коксующегося угля во втором квартале обусловлено ремонтными работами на обогатительной фабрике «Нерюнгринская», а добыча и реализация энергетического угля, антрацита и пылеугольного топлива (PCI) связана с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Динамика отгрузок железорудного концентрата, по его словам, обеспечена ростом производства на Коршуновском ГОКе для снабжения сырьем Челябинской промышленной площадки.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что «Мечел» в силу более низкой рентабельности испытывает большее давление от неудачной конъюнктуры, а дополнительно на компанию оказывает негативное влияние «гигантский долг» и его обслуживание. По подсчетам аналитика, в первом полугодии процентные расходы превысили EBITDA в четыре раза. «Для нормализации ситуации нужно снижение ключевой ставки до примерно 10% при росте цен на уголь и сталь на 20%»,— говорит Ахмед Алиев. Аналитики «Альфа-Инвестиций» также называют основной проблемой «Мечела» высокую долговую нагрузку. В абсолютном значении чистый долг снизился на 3% к уровню на конец 2024 года, до 252,7 млрд руб., но соотношение чистый долг / EBITDA поднялось до высоких 8,8х. «Критично все, что выше 5»,— добавляет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

«Мечел» сообщил в отчетности, что на 30 июня задолженность группы к погашению по требованию составила 224,19 млрд руб.

В рамках мер по снижению долговой нагрузки и оптимизации процентных платежей компания подписала в июне соглашения к договорам овердрафта с российским банком об увеличении кредитных лимитов на 1 млрд руб. ежемесячно с июня по декабрь 2025 года с переносом срока погашения на декабрь 2026 года при выполнении до декабря 2025 года определенных условий. В июле также были достигнуты соглашения с одним из российских банков о продлении срока погашения кредитов в сумме 17,21 млрд руб. до января 2026 года. Договор предусматривает предоставление в залог дополнительных акций и долей компаний группы, в том числе для продолжения обсуждения условий продления срока полного погашения данных кредитов до сентября 2027 года, говорится в отчетности.

Как отметил «Мечел», в начале второго полугодия на мировом рынке металлургического угля отмечается стабилизация и рост цен и до конца года имеются предпосылки для дальнейшего увеличения котировок в связи с сокращением глобального предложения. Но по всему сортаменту металлопродукции до конца года компания ожидает снижения цен, связанного с сокращением инвестиционной активности в стране.

На середину августа, по данным NEFT Research, российский металлургический уголь в зависимости от базиса поставки стоил $124,2–207,5 за тонну. Стоимость стальной заготовки из РФ в портах Черного моря в BigMint в августе оценивали в $450–455 за тонну (FOB). По оценкам Олега Абелева, «Мечел» сможет генерировать денежный поток, позволяющий обслуживать долг, если в течение двух лет цены на уголь будут выше $250 за тонну, а на сталь — выше $700 за тонну.

Полина Трифонова