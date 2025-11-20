В ХМАО суд отменил приговор участницам пилотажной группы «Барсы»

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югра) отменил приговор Сургутского городского суда в отношении участниц женской пилотажной группы «Барсы» Анастасии Барсовой, снохи депутата городской думы Евгения Барсова, и Снежаны Игнатенко, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Уголовное дело вернули Сургутскому транспортному прокурору для устранения процессуальных нарушений, допущенных при составлении обвинительного приговора.

«Прокурор обязан устранить выявленные нарушения, препятствующие рассмотрению дела»,— говорится в сообщении.

В июле суд признал участниц пилотажной группы виновными в оказании некачественных услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, весной 2024 года женщины организовывали развлекательные полеты на спортивном самолете в Сургуте. В одном из полетов участие приняла Ольга Шипицына, которая позже обратилась в прокуратуру с заявлением, что во время полета ей стало плохо. Осенью того же года она умерла, не дождавшись приговора.

Суд, рассмотрев дело, назначил Анастасии Барсовой как организатору полетов два года условного лишения свободы и штраф 80 тыс. руб. Снежана Игнатенко, которая была пилотом, получила два года один месяц условно и штраф 100 тыс. руб. Женщины не признали вину и после приговора обжаловали решение суда.

Полина Бабинцева