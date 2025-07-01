Суд в Сургуте приговорил участниц пилотажной группы «Барсы» к условным срокам

Сургутский городской суд (ХМАО) признал виновными участниц пилотажной группы «Барсы» Анастасию Барсову, сноху депутата городской думы Евгения Барсова, и Снежану Игнатенко, обвиняемых в организации прогулочного полета на частном самолете, от которого якобы умерла девушка-пассажир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-мансийского автономного округа, им инкриминировали п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, весной 2024 года сотрудницы женской пилотажной группы «Барсы» организовывали развлекательные полеты на спортивном самолете в Сургуте. По данным 86.ru, в них приняла Ольга Шипицына, которая позже обратилась в прокуратуру с заявлением, что во время полета ей стало плохо, она была напугана. Осенью она умерла, у нее был порок сердца.

Суд, рассмотрев дело, назначил Анастасии Барсовой, как организатору полетов, два года условного лишения свободы и штраф 80 тыс. руб., ей запрещено два года шесть месяцев заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.

Снежана Игнатенко, которая была пилотом, получила два года один месяц условно и штраф 100 тыс. руб. Она лишена права управления воздушными судами на два с половиной года.

После оглашения приговора сторона защиты сообщила журналистам, что будет обжаловать решение суда. «В ходе расследования была проведена экспертиза, где эксперт установил, что данный полет был безопасный и все действия пилота соответствовали требованиям безопасности. В связи с чем остается загадкой, по каким основаниям подсудимых признали виновными»,—сказал адвокат Константин Бикташев.

Полина Бабинцева