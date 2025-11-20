Минфин ждет повышения активности госкомпаний после IPO ДОМ.РФ

Первичное публичное размещение акций (IPO) банка ДОМ.РФ продемонстрировало высокий спрос инвесторов к вложениям в государственные компании. Минфин рассчитывает, что другие компании с госучастием теперь будут активнее на финансовом рынке. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.

«Нам это необходимо — показать, что государственные компании такие же эффективные, что они платят дивиденды, что они могут быть интересны для наших как розничных, так и институциональных инвесторов»,— заявил Антон Силуанов на церемонии запуска торгов акциями ПАО ДОМ.РФ на Мосбирже (цитата по «Интерфаксу»).

Прошедшее IPO показывает, что «аппетит к госкомпаниям высокий», отметил министр. Он добавил, что достичь увеличения капитализации фондового рынка России до 66% ВВП к 2030 году невозможно без выхода государственных компаний на биржу.

Сегодня ДОМ.РФ провел IPO по цене 1 750 руб. за акцию. Как сообщили в пресс-службе финансовой группы, во время выхода на биржу компании удалось привлечь 25 млрд руб., а ее рыночная капитализация составила около 315 млрд руб.

По словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, высокий спрос продемонстрировали розничные инвесторы: только через платформу «ВТБ Мои Инвестиции» было подано заявок примерно на 18 млрд руб.