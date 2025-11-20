ДОМ.РФ провел IPO на Мосбирже со стоимостью акции в 1 750 рублей

Государственная компания ДОМ.РФ успешно завершила первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже по цене 1 750 рублей за одну ценную бумагу. Рыночная капитализация компании составила около 315 млрд рублей, сообщили в пресс-службе финансовой группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ходе выхода на биржу было подано свыше 50 тыс. заявок от розничных инвесторов и более 40 заявок от институциональных инвесторов. Всего удалось привлечь 25 млрд рублей. Дополнительно размещены акции на 2 млрд рублей для обеспечения механизма стабилизации. Доля государства в капитале компании после IPO составит 89,9%.

«Благодаря высокой инвестиционной привлекательности ДОМ.РФ войдет в топ-20 российских компаний по капитализации»,— отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Торги акциями под тикером DOMRF начались на Московской бирже 20 ноября 2025 года. Полученные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и развития бизнеса компании.

Артемий Чулков