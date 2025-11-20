Правительство внесло законопроект о запрете выдачи иностранцев-участников СВО

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думой законопроекты, запрещающие выдворение, депортацию и выдачу в другие государства иностранцев и лиц без гражданств, принимавших или принимающих участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или «иных воинских формирований».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пакет поправок разработан Минюстом, изменения вносятся в соответствующие федеральные законы, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Категории людей, упомянутой в законопроектах, также нельзя будет сократить срок временного пребывания в России или аннулировать их разрешения на временное проживание.

В апреле 2024 года на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что власти Молдавии и Сербии «добиваются депортации» из РФ своих граждан, участвовавших в СВО на стороне России. По его словам, этим иностранцам грозило уголовное преследование на родине. Ранее адвокат Анна Минушкина предположила в разговоре с «Ъ», что задача внесенных сегодня законопроектов — не допустить в будущем подобных проблем.

Степан Мельчаков