Кевин Спейси рассказала о потере дома и жизни в отелях

Американский актер Кевин Спейси рассказал, что лишился дома после обвинений в сексуальных домогательствах. По его словам, ему пришлось продать жилье из-за «астрономических расходов» на судебные тяжбы при том, что многие голливудские режиссеры отказывались с ним работать.

Кевин Спейси

Фото: Yara Nardi / Reuters Кевин Спейси

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актеру пришлось продать дом в Балтиморе, штат Мэриленд. В нем актер жил 12 лет. «Я живу в отелях, снимаю жилье на Airbnb, переезжаю туда, где работа. У меня буквально нет дома»,— сказал Кевин Спейси в интервью The Telegraph. Актер отметил, что сейчас его финансовое положение «не очень», однако до банкротства еще не дошло. В своей карьере он вернулся к тому, с чего начинал — к постоянным переездам по работе, когда «все лежит на складах», отметил актер.

Кевина Спейси несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Первый иск подал в 2017 году актер Энтони Репп, утверждавший, что господин Спейси домогался его в 1986 году. Тогда господину Реппу было 14 лет. Суд признал актера невиновным в октябре 2022 года. В 2017 году в сексуальных домогательствах его также обвинили несколько участников съемок сериала «Карточный домик». В мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. В июле 2023 года его снова признали невиновным по этому делу.