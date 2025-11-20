Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кевин Спейси рассказала о потере дома и жизни в отелях

Американский актер Кевин Спейси рассказал, что лишился дома после обвинений в сексуальных домогательствах. По его словам, ему пришлось продать жилье из-за «астрономических расходов» на судебные тяжбы при том, что многие голливудские режиссеры отказывались с ним работать.

Кевин Спейси

Кевин Спейси

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кевин Спейси

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актеру пришлось продать дом в Балтиморе, штат Мэриленд. В нем актер жил 12 лет. «Я живу в отелях, снимаю жилье на Airbnb, переезжаю туда, где работа. У меня буквально нет дома»,— сказал Кевин Спейси в интервью The Telegraph. Актер отметил, что сейчас его финансовое положение «не очень», однако до банкротства еще не дошло. В своей карьере он вернулся к тому, с чего начинал — к постоянным переездам по работе, когда «все лежит на складах», отметил актер.

Кевина Спейси несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Первый иск подал в 2017 году актер Энтони Репп, утверждавший, что господин Спейси домогался его в 1986 году. Тогда господину Реппу было 14 лет. Суд признал актера невиновным в октябре 2022 года. В 2017 году в сексуальных домогательствах его также обвинили несколько участников съемок сериала «Карточный домик». В мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. В июле 2023 года его снова признали невиновным по этому делу.

Фотогалерея

«Успех может убить человека в человеке»

Предыдущая фотография
«Я родился в Нью-Джерси. Я живу в Нью-Йорке. Я не представитель Голливуда. Я представляю самого себя»&lt;br> Кевин Спейси Фаулер родился 26 июля 1959 года в небольшом городе Саут-Ориндж в штате Нью-Джерси. В школе участвовал в театральных постановках, затем учился в Джулльярдской театральной школе в Нью-Йорке, где выбрал фамилию бабушки по отцовской линии — Спейси — своим сценическим псевдонимом

«Я родился в Нью-Джерси. Я живу в Нью-Йорке. Я не представитель Голливуда. Я представляю самого себя»
Кевин Спейси Фаулер родился 26 июля 1959 года в небольшом городе Саут-Ориндж в штате Нью-Джерси. В школе участвовал в театральных постановках, затем учился в Джулльярдской театральной школе в Нью-Йорке, где выбрал фамилию бабушки по отцовской линии — Спейси — своим сценическим псевдонимом

Фото: из личного архива Кевина Спейси

«Я не красив в классическом смысле этого слова. Глаза впалые, губы кривые, зубы тоже неровные, неприятный голос. Но каким-то образом это срабатывает»&lt;br> Первое появление Кевина Спейси на профессиональной театральной сцене произошло в 1981-м, а уже в следующем году актер впервые сыграл на Бродвее, появившись в постановке пьесы Генрика Ибсена «Привидения»

«Я не красив в классическом смысле этого слова. Глаза впалые, губы кривые, зубы тоже неровные, неприятный голос. Но каким-то образом это срабатывает»
Первое появление Кевина Спейси на профессиональной театральной сцене произошло в 1981-м, а уже в следующем году актер впервые сыграл на Бродвее, появившись в постановке пьесы Генрика Ибсена «Привидения»

Фото: Alan Davidson / Shutterstock / REX / Fotodom

В 1986 году состоялся дебют актера на телевидении и в кино: в телесериале «Криминальные истории» он сыграл эпизодическую роль американского сенатора, а в фильме «Ревность» (на фото) с Мэрил Стрип и Джеком Николсоном — вора

В 1986 году состоялся дебют актера на телевидении и в кино: в телесериале «Криминальные истории» он сыграл эпизодическую роль американского сенатора, а в фильме «Ревность» (на фото) с Мэрил Стрип и Джеком Николсоном — вора

Фото: Paramount Pictures

«Я работаю с удвоенной энергией, чтобы в первую очередь убедить самого себя, что я заслуживаю своих наград»&lt;br> В 1991 году Кевин Спейси стал лауреатом престижной театральной премии «Тони» за роль в бродвейском хите «Затерявшись в Йонкерсе». В первой половине 1990-х актер снялся также в ряде ключевых фильмов своей карьеры: «Генри и Джун», «Семь», «Подозрительные лица»&lt;br> На фото: Кевин Спейси со своей матерью Кэтлин Энн

«Я работаю с удвоенной энергией, чтобы в первую очередь убедить самого себя, что я заслуживаю своих наград»
В 1991 году Кевин Спейси стал лауреатом престижной театральной премии «Тони» за роль в бродвейском хите «Затерявшись в Йонкерсе». В первой половине 1990-х актер снялся также в ряде ключевых фильмов своей карьеры: «Генри и Джун», «Семь», «Подозрительные лица»
На фото: Кевин Спейси со своей матерью Кэтлин Энн

Фото: AP / Chris Pizzello

«Я не из тех, кто хочет сидеть у изогнутого бассейна в Беверли-Хиллз и получать отчисления от старых работ. Это меня не интересует. Меня интересует, чтобы было интересно»&lt;br> За роль второго плана в фильме «Подозрительные лица» (1995) Кевин Спейси получил первого «Оскара»

«Я не из тех, кто хочет сидеть у изогнутого бассейна в Беверли-Хиллз и получать отчисления от старых работ. Это меня не интересует. Меня интересует, чтобы было интересно»
За роль второго плана в фильме «Подозрительные лица» (1995) Кевин Спейси получил первого «Оскара»

Фото: Mark J. Terrill / AP

Еще одним ключевым фильмом в карьере Кевина Спейси стала «Красота по-американски». В 2000 году актер был вновь удостоен премии «Оскар» — на этот раз за лучшую мужскую роль

Еще одним ключевым фильмом в карьере Кевина Спейси стала «Красота по-американски». В 2000 году актер был вновь удостоен премии «Оскар» — на этот раз за лучшую мужскую роль

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я надеюсь вплотную заняться режиссурой. На мой взгляд, это лучшая работа в кино»&lt;br> Кевин Спейси дебютировал как режиссер в 1996 году, сняв триллер «Альбино Аллигатор». В 2004 году вышел еще один фильм, поставленный им, — драма «У моря»

«Я надеюсь вплотную заняться режиссурой. На мой взгляд, это лучшая работа в кино»
Кевин Спейси дебютировал как режиссер в 1996 году, сняв триллер «Альбино Аллигатор». В 2004 году вышел еще один фильм, поставленный им, — драма «У моря»

Фото: AP / Hidajet Delic

«Доверяйте тем, кого вы нанимаете, и дайте им заниматься своим делом»&lt;br> В 2003 году Кевин Спейси был избран председателем совета директоров Фонда художественных фильмов и телевидения США. В том же году он стал худруком одного из старейших британских театров Old Vic, которым руководил до 2015 года будучи одновременно одним из ведущих актеров труппы

«Доверяйте тем, кого вы нанимаете, и дайте им заниматься своим делом»
В 2003 году Кевин Спейси был избран председателем совета директоров Фонда художественных фильмов и телевидения США. В том же году он стал худруком одного из старейших британских театров Old Vic, которым руководил до 2015 года будучи одновременно одним из ведущих актеров труппы

Фото: AP / Dimitri Messinis

«Я никогда не откажусь от американского гражданства, но в душе считаю себя наполовину британцем»&lt;br> Государственных наград США Кевин Спейси не получал, а вот в Великобритании во время работы худруком театра Old Vic стал Командором ордена Британской империи&lt;br> На фото: Кевин Спейси с бывшим президентом США Биллом Клинтоном (слева)

«Я никогда не откажусь от американского гражданства, но в душе считаю себя наполовину британцем»
Государственных наград США Кевин Спейси не получал, а вот в Великобритании во время работы худруком театра Old Vic стал Командором ордена Британской империи
На фото: Кевин Спейси с бывшим президентом США Биллом Клинтоном (слева)

Фото: Reuters

В 2011-2017 годах действовал учрежденный Спейси благотворительный фонд Kevin Spacey Foundation, который поддерживал талантливых актеров и других представителей сферы искусства

В 2011-2017 годах действовал учрежденный Спейси благотворительный фонд Kevin Spacey Foundation, который поддерживал талантливых актеров и других представителей сферы искусства

Фото: Mike Blake / Reuters

«Я был вовлечен в политику еще со времен средней школы»&lt;br> Самым успешным сериалом, в котором снимался Кевин Спейси, стал «Карточный домик» производства Netflix. В 2015 году за роль политика Фрэнка Андервуда он получил «Золотой глобус» и Премию Гильдии актеров, а также пять раз номинировался на «Эмми» — с 2013 по 2017 год — однако так и не получил награду

«Я был вовлечен в политику еще со времен средней школы»
Самым успешным сериалом, в котором снимался Кевин Спейси, стал «Карточный домик» производства Netflix. В 2015 году за роль политика Фрэнка Андервуда он получил «Золотой глобус» и Премию Гильдии актеров, а также пять раз номинировался на «Эмми» — с 2013 по 2017 год — однако так и не получил награду

Фото: Netflix

«Иногда я сам себе становлюсь противен. И тогда думаю: что уж говорить о других людях»&lt;br> В конце 2017 года вокруг Кевина Спейси разразился скандал: десятки человек заявили о сексуальных домогательствах актера. Карьера Спейси пошла на спад, его персонажа «убили» в «Карточном домике», а в фильме «Все деньги мира» в итоге заменили на Кристофера Пламмера. От сотрудничества с артистом отказались американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency и пресс-секретарь актера Стейси Вульф. До суда дошло только одно дело, по которому в июле 2019 года с актера сняли обвинения

«Иногда я сам себе становлюсь противен. И тогда думаю: что уж говорить о других людях»
В конце 2017 года вокруг Кевина Спейси разразился скандал: десятки человек заявили о сексуальных домогательствах актера. Карьера Спейси пошла на спад, его персонажа «убили» в «Карточном домике», а в фильме «Все деньги мира» в итоге заменили на Кристофера Пламмера. От сотрудничества с артистом отказались американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency и пресс-секретарь актера Стейси Вульф. До суда дошло только одно дело, по которому в июле 2019 года с актера сняли обвинения

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В 2022 году в Великобритании в адрес актера были выдвинуты новые обвинения в семи сексуальных домогательствах и двух других сексуальных преступлениях против четырех мужчин. Инциденты якобы происходили в период с 2005 по 2013 год, когда Спейси работал в театре Old Vic. 26 июля 2023-го, в день своего 64-летия, Кевин Спейси был оправдан Лондонским судом присяжных по всем пунктам

В 2022 году в Великобритании в адрес актера были выдвинуты новые обвинения в семи сексуальных домогательствах и двух других сексуальных преступлениях против четырех мужчин. Инциденты якобы происходили в период с 2005 по 2013 год, когда Спейси работал в театре Old Vic. 26 июля 2023-го, в день своего 64-летия, Кевин Спейси был оправдан Лондонским судом присяжных по всем пунктам

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Последний фильм, вышедший в прокат, с участием Спейси — комедийный триллер «Шпион на всю голову» (кадр на фото). Картина была закончена еще в мае 2022 года, но добраться до экранов она смогла только весной 2024-го, не снискав успеха ни у критиков, ни у зрителей

Последний фильм, вышедший в прокат, с участием Спейси — комедийный триллер «Шпион на всю голову» (кадр на фото). Картина была закончена еще в мае 2022 года, но добраться до экранов она смогла только весной 2024-го, не снискав успеха ни у критиков, ни у зрителей

Фото: Ascent Films

Следующая фотография
1 / 14

«Я родился в Нью-Джерси. Я живу в Нью-Йорке. Я не представитель Голливуда. Я представляю самого себя»
Кевин Спейси Фаулер родился 26 июля 1959 года в небольшом городе Саут-Ориндж в штате Нью-Джерси. В школе участвовал в театральных постановках, затем учился в Джулльярдской театральной школе в Нью-Йорке, где выбрал фамилию бабушки по отцовской линии — Спейси — своим сценическим псевдонимом

Фото: из личного архива Кевина Спейси

«Я не красив в классическом смысле этого слова. Глаза впалые, губы кривые, зубы тоже неровные, неприятный голос. Но каким-то образом это срабатывает»
Первое появление Кевина Спейси на профессиональной театральной сцене произошло в 1981-м, а уже в следующем году актер впервые сыграл на Бродвее, появившись в постановке пьесы Генрика Ибсена «Привидения»

Фото: Alan Davidson / Shutterstock / REX / Fotodom

В 1986 году состоялся дебют актера на телевидении и в кино: в телесериале «Криминальные истории» он сыграл эпизодическую роль американского сенатора, а в фильме «Ревность» (на фото) с Мэрил Стрип и Джеком Николсоном — вора

Фото: Paramount Pictures

«Я работаю с удвоенной энергией, чтобы в первую очередь убедить самого себя, что я заслуживаю своих наград»
В 1991 году Кевин Спейси стал лауреатом престижной театральной премии «Тони» за роль в бродвейском хите «Затерявшись в Йонкерсе». В первой половине 1990-х актер снялся также в ряде ключевых фильмов своей карьеры: «Генри и Джун», «Семь», «Подозрительные лица»
На фото: Кевин Спейси со своей матерью Кэтлин Энн

Фото: AP / Chris Pizzello

«Я не из тех, кто хочет сидеть у изогнутого бассейна в Беверли-Хиллз и получать отчисления от старых работ. Это меня не интересует. Меня интересует, чтобы было интересно»
За роль второго плана в фильме «Подозрительные лица» (1995) Кевин Спейси получил первого «Оскара»

Фото: Mark J. Terrill / AP

Еще одним ключевым фильмом в карьере Кевина Спейси стала «Красота по-американски». В 2000 году актер был вновь удостоен премии «Оскар» — на этот раз за лучшую мужскую роль

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я надеюсь вплотную заняться режиссурой. На мой взгляд, это лучшая работа в кино»
Кевин Спейси дебютировал как режиссер в 1996 году, сняв триллер «Альбино Аллигатор». В 2004 году вышел еще один фильм, поставленный им, — драма «У моря»

Фото: AP / Hidajet Delic

«Доверяйте тем, кого вы нанимаете, и дайте им заниматься своим делом»
В 2003 году Кевин Спейси был избран председателем совета директоров Фонда художественных фильмов и телевидения США. В том же году он стал худруком одного из старейших британских театров Old Vic, которым руководил до 2015 года будучи одновременно одним из ведущих актеров труппы

Фото: AP / Dimitri Messinis

«Я никогда не откажусь от американского гражданства, но в душе считаю себя наполовину британцем»
Государственных наград США Кевин Спейси не получал, а вот в Великобритании во время работы худруком театра Old Vic стал Командором ордена Британской империи
На фото: Кевин Спейси с бывшим президентом США Биллом Клинтоном (слева)

Фото: Reuters

В 2011-2017 годах действовал учрежденный Спейси благотворительный фонд Kevin Spacey Foundation, который поддерживал талантливых актеров и других представителей сферы искусства

Фото: Mike Blake / Reuters

«Я был вовлечен в политику еще со времен средней школы»
Самым успешным сериалом, в котором снимался Кевин Спейси, стал «Карточный домик» производства Netflix. В 2015 году за роль политика Фрэнка Андервуда он получил «Золотой глобус» и Премию Гильдии актеров, а также пять раз номинировался на «Эмми» — с 2013 по 2017 год — однако так и не получил награду

Фото: Netflix

«Иногда я сам себе становлюсь противен. И тогда думаю: что уж говорить о других людях»
В конце 2017 года вокруг Кевина Спейси разразился скандал: десятки человек заявили о сексуальных домогательствах актера. Карьера Спейси пошла на спад, его персонажа «убили» в «Карточном домике», а в фильме «Все деньги мира» в итоге заменили на Кристофера Пламмера. От сотрудничества с артистом отказались американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency и пресс-секретарь актера Стейси Вульф. До суда дошло только одно дело, по которому в июле 2019 года с актера сняли обвинения

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В 2022 году в Великобритании в адрес актера были выдвинуты новые обвинения в семи сексуальных домогательствах и двух других сексуальных преступлениях против четырех мужчин. Инциденты якобы происходили в период с 2005 по 2013 год, когда Спейси работал в театре Old Vic. 26 июля 2023-го, в день своего 64-летия, Кевин Спейси был оправдан Лондонским судом присяжных по всем пунктам

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Последний фильм, вышедший в прокат, с участием Спейси — комедийный триллер «Шпион на всю голову» (кадр на фото). Картина была закончена еще в мае 2022 года, но добраться до экранов она смогла только весной 2024-го, не снискав успеха ни у критиков, ни у зрителей

Фото: Ascent Films

Смотреть

Новости компаний Все