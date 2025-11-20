Комиссия РФС поддержала решение судьи по удалению главного тренера «Оренбурга»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение арбитра Сергея Цыганка, который удалил главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова с поля в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива». Об этом сообщает на сайте организации.

На сайте РФС сообщили, что все официальные лица команд должны оставаться в своей технической зоне и не вмешиваться в игру. Ильдар Ахметзянов вышел за пределы зоны и начал оскорблять игрока соперника Николая Комличенко. Это стало причиной его удаления и показа красной карточки. Встреча команд завершилась победой «Локомотива» со счетом 1:0.

Комиссия отметила, что поведение Ильдара Ахметзянова нарушило правила и заслуживало строгого наказания. Решение Сергея Цыганка признано верным и соответствующим регламенту.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Ильдар Ахметзянов дисквалифицирован на два матча.

Андрей Сазонов