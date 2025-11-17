Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» дисквалифицирован на два матча

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Ильдар Ахметзянов дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Поводом для этого стало нарушение во время игры с московским «Локомотивом». Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Инцидент произошел 9 ноября на матче 15-го тура РПЛ. В добавленное время второго тайма Ильдар Ахметзянов покинул техническую зону и подстрекал игрока «Локомотива». За это главного тренера «Оренбурга» удалили с поля.

Из-за дисквалификации Ильдар Ахметзянов пропустит домашнюю игру с клубом «Балтика» из Калининграда (22 ноября) и гостевой матч со столичным ЦСКА (29 ноября).

В числе прочего ФК «Оренбург» оштрафован на 20 тыс. руб. за другие нарушения регламента соревнования. Также команда выплатит 100 тыс. руб. за неподобающее поведение на матче с «Краснодаром»: за одну игру клуб получил семь предупреждений.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 11 очков. Команда занимает 14 место в турнирной таблице.

