Вьетнам затопило

Жителей центральных городов Вьетнама эвакуируют из-за наводнений. В горных районах также происходят оползни. По данным властей, с 26 октября погибли как минимум 35 человек. Из-за подтоплений пострадал урожай риса и кофе. А жители спасаются на крышах домов. На кадрах, которые публикуются в социальных сетях, видно затопленные здания и машины, а также спасателей, которые эвакуируют людей.

Об обстановке в центральном туристическом районе — Нячанге — “Ъ FM” рассказал местный гид Артур: «В центре Нячанга все в порядке. Ужасная ситуация на западе и севере, у реки — там расположены жилые районы. Оттуда эвакуируют людей, доставляют на лодках гуманитарную помощь. В подтопленный районах работают полиция, военные, спасатели. Две недели назад сильное наводнение произошло в центральном районе Вьетнама, в Дананге. Но я там был неделю назад, вода к тому времени уже сошла, и в городе навели порядок. Сейчас там опеть подтоплено, но не так сильно.

В южном Вьетнаме, в провинции Кханьхоа, Нячанг, где я живу, сильные дожди идут третий день. Синоптики обещают, что они не закончатся до субботы, и ситуация может усугубиться. К сожалению, здесь это не редкость, особенно с ноября до февраля. И тайфуны бывают, и циклоны вот такие сильные. Дождь шел без перерыва около трех суток.

Туристам, которые летят во Вьетнам в ближайшие дни, паниковать не стоит, потому что вся туристическая часть города, где расположены все отели, не пострадала. Затоплены жилые районы. Какая ситуация конкретная в данный момент в Дананге, я сказать не могу. Важная информация: в районах, где все затоплено, электричество, вода и другие коммуникации отключены. Ничего не работает».

Из-за наводнения пострадали и граждане России. Так, экскурсионная группа из нескольких десятков человек на сутки застряла в автобусе на мосту между Нячангом и Данангом. Он остановился над рекой Фу Нган и не смог проехать дальше. Некоторые из пассажиров пропустили обратные рейсы в Россию. По словам пострадавших, экскурсию они бронировали не через туроператора, а на месте. Туристы уже выехали из опасного района, рассказала “Ъ FM” пассажирка автобуса Светлана: «Мы выехали из этой западни на мосту только в 04:00. Нам дали какой-то зеленый коридор на соседней полосе. Доехали до АЗС.

Нас должны были расселить в гостиницы, но мы до сих пор в автобусе. Еще хочу уточнить, некоторые дают ошибочную информацию: у нас нет туриста с диабетом. Есть человек, которому нужна гормональная терапия по схеме. Перепутали, видимо. Мы выехали вечером 18 ноября. 18 ноября были на экскурсии в парке Бана Хиллс. В 19:00 выехали обратно. И 19 ноября в 04:00 встали на мосту. Стояли где-то до 04:00 20 ноября. В автобусе мы находились более 32 часов».

В числе наиболее пострадавших регионов провинции Дананг и Биньдинь. За трое суток в некоторых районах выпало больше 1 тыс. мм осадков. “Ъ FM” направили запрос в консульство России в Дананге.

Александра Майданская