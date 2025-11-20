Спрос на склады в России упал на четверть

Объем сделок на рынке складской недвижимости России с начала года достиг 4,1 млн кв. м. Это на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. По его словам, многоканальные ритейлеры и онлайн-операторы остаются основными арендаторами на рынке. Количество проектов под заказчика продолжает снижаться, добавил он.

«Спрос снижается, но если посмотреть на объем за предыдущие годы, то мы видим стабильную картину. 2026 год будет годом баланса спроса и предложения. Спрос от ажиотажного перешел к умеренному»,— рассказал господин Бумагин на сессии ИД «Коммерсантъ» на форуме Mallpic в Сочи.

По данным IBC Real Estate, объем ввода складской недвижимости в России с начала года достиг 6,5 млн кв. м, что на 71% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель может достигнуть рекордных 7 млн кв. м к концу года. На 2026 год запланирован ввод 14 млн кв. м складских площадей, однако часть проектов, вероятно, перенесут.

Как писал «Ъ», по итогам января—июня 2025 года объем сделок со складской недвижимостью в Москве и Подмосковье снизился на 63% год к году, до 792 тыс. кв. м. Спрос в сегменте упал до критической отметки из-за сильного замедления активности маркетплейсов — ключевых арендаторов и покупателей площадей в логопарках.