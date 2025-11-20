Рейтинг национальных сборных FIFA

|Страна
|Баллы
|1 (1)
|Испания
|1877,18
|2 (2)
|Аргентина
|1873,33
|3 (3)
|Франция
|1870
|4 (4)
|Англия
|1834,12
|5 (7)
|Бразилия
|1760,46
|6 (5)
|Португалия
|1760,38
|7 (6)
|Нидерланды
|1756,27
|8 (8)
|Бельгия
|1730,71
|9 (10)
|Германия
|1724,15
|10 (11)
|Хорватия
|1716,88
|11 (12)
|Марокко
|1713,12
|12 (9)
|Италия
|1702,06
|13 (13)
|Колумбия
|1701,3
|14 (16)
|США
|1681,88
|15 (14)
|Мексика
|1675,75
|16 (15)
|Уругвай
|1672,62
|17 (17)
|Швейцария
|1654,69
|18 (19)
|Япония
|1650,12
|19 (18)
|Сенегал
|1648,07
|20 (21)
|Иран
|1617,02
|21 (20)
|Дания
|1616,75
|25 (26)
|Турция
|1582,69
|28 (27)
|Украина
|1557,47
|31 (33)
|Польша
|1532,04
|32 (34)
|Уэльс
|1529,71
|33 (30)
|Россия
|1524,52
|43 (40)
|Швеция
|1487,13
|44 (44)
|Чехия
|1487
|45 (46)
|Словакия
|1485,65
|47 (47)
|Румыния
|1465,78
|56 (60)
|ДР Конго
|1442,5
|58 (57)
|Ирак
|1438,92
|59 (62)
|Ирландия
|1436,04
|63 (61)
|Албания
|1401,07
|65 (65)
|Северная Македония
|1378,57
|69 (69)
|Северная Ирландия
|1366,02
|70 (72)
|Ямайка
|1362,46
|71 (75)
|Босния и Герцеговина
|1362,37
|76 (76)
|Боливия
|1329,56
|80 (84)
|Косово
|1308,84
|123 (126)
|Суринам
|1140,54
|149 (150)
|Новая Каледония
|1042,62