Рейтинг национальных сборных FIFA

СтранаБаллы
1 (1)Испания1877,18
2 (2)Аргентина1873,33
3 (3)Франция1870
4 (4)Англия1834,12
5 (7)Бразилия1760,46
6 (5)Португалия1760,38
7 (6)Нидерланды1756,27
8 (8)Бельгия1730,71
9 (10)Германия1724,15
10 (11)Хорватия1716,88
11 (12)Марокко1713,12
12 (9)Италия1702,06
13 (13)Колумбия1701,3
14 (16)США1681,88
15 (14)Мексика1675,75
16 (15)Уругвай1672,62
17 (17)Швейцария1654,69
18 (19)Япония1650,12
19 (18)Сенегал1648,07
20 (21)Иран1617,02
21 (20)Дания1616,75
25 (26)Турция1582,69
28 (27)Украина1557,47
31 (33)Польша1532,04
32 (34)Уэльс1529,71
33 (30)Россия1524,52
43 (40)Швеция1487,13
44 (44)Чехия1487
45 (46)Словакия1485,65
47 (47)Румыния1465,78
56 (60)ДР Конго1442,5
58 (57)Ирак1438,92
59 (62)Ирландия1436,04
63 (61)Албания1401,07
65 (65)Северная Македония1378,57
69 (69)Северная Ирландия1366,02
70 (72)Ямайка1362,46
71 (75)Босния и Герцеговина1362,37
76 (76)Боливия1329,56
80 (84)Косово1308,84
123 (126)Суринам1140,54
149 (150)Новая Каледония1042,62

В скобках — позиция команды в предыдущей версии рейтинга.

  • Газета «Коммерсантъ» №215 от 21.11.2025, стр. 12

