Чемпионат мира 2026 года

Жеребьевка стыковых квалификационных турниров в зоне UEFA

Путь А: Италия—Северная Ирландия, Уэльс—Босния и Герцеговина.

Путь B: Украина—Швеция, Польша—Албания.

Путь C: Турция—Румыния, Словакия—Косово.

Путь D: Дания—Северная Македония, Чехия—Ирландия.

Полуфиналы турниров пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31 марта. Победители выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Жеребьевка межконтинентального play-off

Путь 1: ДР Конго—победитель матча Новая Каледония—Ямайка.

Путь 2: Ирак—победитель матча Боливия—Суринам.

Межконтинентальный play-off пройдет в марте 2026 года в Мексике. Победители Пути 1 и Пути 2 выходят в финальную часть чемпионата мира.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира пройдет 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.