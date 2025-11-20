Чемпионат мира 2026 года
Жеребьевка стыковых квалификационных турниров в зоне UEFA
Путь А: Италия—Северная Ирландия, Уэльс—Босния и Герцеговина.
Путь B: Украина—Швеция, Польша—Албания.
Путь C: Турция—Румыния, Словакия—Косово.
Путь D: Дания—Северная Македония, Чехия—Ирландия.
Полуфиналы турниров пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31 марта. Победители выйдут в финальную часть чемпионата мира.
Жеребьевка межконтинентального play-off
Путь 1: ДР Конго—победитель матча Новая Каледония—Ямайка.
Путь 2: Ирак—победитель матча Боливия—Суринам.
Межконтинентальный play-off пройдет в марте 2026 года в Мексике. Победители Пути 1 и Пути 2 выходят в финальную часть чемпионата мира.
Жеребьевка группового этапа чемпионата мира пройдет 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.