Западная пресса пишет о нелегком выборе президента Украины. В Киеве проходят переговоры с делегацией американских военных, которые, как предполагается, привезли новый мирный план из 28 пунктов. Судя по газетным публикациям, украинской стороне предлагается пойти на серьезные уступки Москве. Между тем ЕС отказался обсуждать документ по причине отсутствия его официальной публикации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что очередная попытка возродить мирный процесс почти провалилась.

Тайное стало явным, хотя и не до конца. СМИ активно публикуют выдержки из последнего мирного плана США, который негласно называют «планом Уиткоффа—Дмитриева». Пожалуй, самый интересный момент, о котором не было известно накануне, — это предложение России взять Донбасс в аренду у Украины. Это явное свидетельство того, что составители не очень утруждали себя изучением реального положения дел в зоне конфликта. Официально документ по-прежнему не опубликован, о каких-либо переговорах на этот счет не объявлено. ЕС снял вопрос с повестки дня — обсуждать нечего. Москва и Киев также ограничиваются комментариями общего характера, мол, мы готовы к возобновить переговорный процесс, и не более того.

Госсекретарь США Марко Рубио, чья прямая задача — все это комментировать, высказался туманно, мол, необходим обмен идеями, и обе стороны должны пойти на уступки. Все это звучало и раньше. Что же в сухом остатке? Ничего. Все идет своим чередом. Белый дом, насколько это можно понять, одобрил многострадальный законопроект о вторичных пошлинах до 500% против стран-партнеров России. То есть президенту дается такое право, а он уж сам решает, как быть.

Можно разглядеть во всем происходящем некий сумбур. Собственно, не только в Киеве разразился грандиозный скандал. В США тоже неспокойно, в частности, Конгресс дал добро на публикацию так называемых файлов Эпштейна. Для Трампа все это очень неприятно.

Рейтинг 47-го президента США начал падать, несмотря на уверенные заявления о том, что «нам нечего скрывать». Роскошный прием наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме не то чтобы стал провальным, но, скажем так, не оправдал ожиданий. Большой ложкой дегтя стал очень неудобный вопрос на совместной пресс-конференции двух лидеров о деле Джамаля Хашокджи — да, того самого журналиста-диссидента, которого расчленили в саудовском консульстве в Турции. «Как же права человека, высшие ценности?» — спросили Трампа. Ответ получился невнятным.

И вот следом появляется секретный план по Украине, который вместо мира рискует еще больше обострить обстановку. Его уже называют мягким вариантом капитуляции Украины. Давить в такой ситуации на Зеленского — значит сделать подарок многочисленным критикам и, главное, воспрянувшим в последнее время демократам. А они не преминут напомнить о большой дружбе с Владимиром Путиным. При этом тактика Киева кажется также понятной. Владимир Зеленский в целом новый мирный план поддержит, выскажет дежурную порцию комплиментов Дональду Трампу лично. Однако с рядом деталей украинский лидер не согласится. С этим американские генералы-посланники отправятся домой. Это называется «вежливый отказ и новая проблема» для главы Белого дома.

Дмитрий Дризе